Тренер олимпийской чемпионки дисквалифицирован пожизненно 

Федерация фигурного катания США приняла решение пожизненно отстранить от тренерской работы за сексуальные домогательства именитого наставника фигуристов Ричарда Кэллахана. Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, в начале августа бывший американский фигурист Адам Шмидт подал в суд на Кэллахана, обвинив его в сексуальном насилии в период с 1999 по 2001 год, когда Шмидту было 14-16 лет.
Ранее, в 1999 году, о домогательствах сообщал и другой ученик знаменитого тренера Крэйг Маурици. Однако тогда федерация фигурного катания США отвергла обвинения.
В 2017 году расследованием обвинений в адрес Кэллахана занялась независимая организация SafeSport. Ей удалось собрать достаточно доказательств для отстранения тренера, а затем для его дисквалификации.
Среди подопечных Ричарда Кэллахана олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински и чемпион мира Тодд Элридж.