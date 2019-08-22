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Тренер олимпийской чемпионки дисквалифицирован пожизненно 

Рамблер + ещё 7 4 часа назад
Фото: Reuters
Федерация фигурного катания США приняла решение пожизненно отстранить от тренерской работы за сексуальные домогательства именитого наставника фигуристов Ричарда Кэллахана. Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, в начале августа бывший американский фигурист Адам Шмидт подал в суд на Кэллахана, обвинив его в сексуальном насилии в период с 1999 по 2001 год, когда Шмидту было 14-16 лет.
Ранее, в 1999 году, о домогательствах сообщал и другой ученик знаменитого тренера Крэйг Маурици. Однако тогда федерация фигурного катания США отвергла обвинения.
В 2017 году расследованием обвинений в адрес Кэллахана занялась независимая организация SafeSport. Ей удалось собрать достаточно доказательств для отстранения тренера, а затем для его дисквалификации.
Среди подопечных Ричарда Кэллахана олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински и чемпион мира Тодд Элридж.
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