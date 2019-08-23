«Никуда не годится»: за что Тарасова отругала Медведеву

Тарасова отметила, что наблюдала за совместной работой Медведевой с тренером Брайаном Орсером и за самостоятельной работой фигуристки в Москве.

«С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится», — подчеркнула тренер.

Она заявила, что каждый показательный номер должен что-то открывать в спортсмене и удивлять концепцией, новыми элементами, новыми подходами или новой хореографией.

По мнению Тарасовой, в части катания Медведева не уступает олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Тарасова отметила, что на ОИ Медведева хотела выполнить свой коронный прыжок сальхов-ритбергер, «но подчинилась тому, что ей было написано».

«Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря», — заключила она.