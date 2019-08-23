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«Никуда не годится»: за что Тарасова отругала Медведеву 

Рамблер + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Евгения Медведева стала еще лучше скользить, но переборщила с самодеятельностью в показательных выступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.
Тарасова отметила, что наблюдала за совместной работой Медведевой с тренером Брайаном Орсером и за самостоятельной работой фигуристки в Москве.
«С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится», — подчеркнула тренер.
Она заявила, что каждый показательный номер должен что-то открывать в спортсмене и удивлять концепцией, новыми элементами, новыми подходами или новой хореографией.
По мнению Тарасовой, в части катания Медведева не уступает олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Тарасова отметила, что на ОИ Медведева хотела выполнить свой коронный прыжок сальхов-ритбергер, «но подчинилась тому, что ей было написано».
«Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря», — заключила она.
На Олимпиаде-2018 Медведева уступила Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру и покинула страну. Фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022.
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Комментарии1
Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе
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