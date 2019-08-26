Самодурова рассказала о подготовке к новому сезону

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала как проходит её подготовка к сезону-2019/20.

«Только набираю форму и вхожу в сезон. Конечно, постараюсь выступать стабильно на каждых соревнованиях, но усложнять программы нужно. Начала учить тройной аксель, хотя говорить о том, что он отшлифован до автоматизма, рано», — приводит слова Самодуровой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она отметила, что пока рано говорить со формировании её личного фирменного стиля, поскольку она провела на взрослом уровне всего один сезон.

«Посмотрим, что будет в нынешнем. Мне нравится высказывание Елизаветы Туктамышевой: кататься нужно в стиле, который тебе идёт», — добавила 17-летняя фигуристка.

В прошлом сезоне, она стала чемпионкой Европы, завоевала бронзу на командном чемпионате мира, а также записала в свой актив второе и третье места на этапах серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Туктамышева сменила музыку в короткой программе на новый сезон.