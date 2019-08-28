«Случился форс-мажор»: Россия недосчитается фигуристки в США

Фигуристка Ксения Синицина не поедет на второй этап юниорского Гран-при, который стартует 29 августа в американском Лейк-Плэсиде. Отмечается, что спортсменка снялась с соревнований из-за форс-мажора.

Российская фигуристка Ксения Синицина, которая занимается у Светланы Пановой в «Снежных Барсах», не сможет принять участие во втором этапе юниорского Гран-при, который состоится с 29 по 31 августа в американском Лейк-Плэсиде. Сообщается, что спортсменка сама приняла решение сняться с соревнований из-за форс-мажора.

Об этом рассказала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина. При этом она не стала раскрывать причины отсутствия фигуристки в списках и отметила, что замену из-за трудности с документами произвести невозможно.

«По какой причине в списке сборной не оказалось Ксении Синицыной? Причины я знаю. В ближайшее время появится информация об этом. Просто случился форс-мажор. Кто-то может ее заменить? Невозможно произвести замену. Для этого нужно, чтобы этот человек находился там со всеми соответствующими документами. Все прекрасно знают, какая у нас ситуация с оформлением американских документов. Проблемы с визой? Дождемся информации, сейчас в ближайшее время она появится. Вся команда уже долетела», — цитирует пресс-атташе Sport24.

Таким образом, из-за снятия Синициной с американского этапа Гран-при среди юниоров Россию в женском одиночном катании представит только Анастасия Тараканова, которая также тренируется в группе Пановой.

Стоит отметить, что такая потеря для российской команды достаточно серьезна, потому что на контрольных прокатах, которые прошли в начале августа в Новогорске, Ксения смогла зарекомендовать себя в качестве одного из потенциальных лидеров сборной в новом сезоне. Синицина не стала прыгать ни тройной, ни четверной аксель, однако само выступление оставило положительное впечатление. Юниорка в конце сумела исполнить каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Для фигуристки выступление в Лейк-Плэсиде не стало бы дебютным на международной арене. Весной 2019 года Синицина приняла участие в юниорском чемпионате мира. Она заменила ученицу Этери Тутберидзе Алену Косторную , которая была вынуждена сняться по медицинским показателям. Дебют Ксении на международной арене получился вполне удачным, она стала четвертой, пропустив вперед еще двух воспитанниц Тутберидзе Александру Трусову Анну Щербакову . На третьей строчке тогда расположилась американка Тин Цуей. За свое выступление на мировом первенстве Ксения получила в общей сумме 188,84 балла.

«Я была рада, что поеду на чемпионат мира среди юниоров, ведь такой шанс редко выпадает. Так как я готовилась к соревнованиям в Москве, то была в хорошей форме. Я понимала, что физически хорошо готова, поэтому особо не волновалась, рассчитывала на свои силы. Конечно, с другими турнирами чемпионат мира сравнить нельзя. Это не просто соревнования в Москве, тут весь мир тебя видит. И я настраивалась откатать программы чисто, ведь я весь сезон это тренирую и надо показывать, что натренировала», — поделилась тогда своими впечатлениями фигуристка.

По итогам короткой программы, во время которой Синицина чисто исполнила тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп, она стала четвертой, набрав 66,52 балла. А вот во время произвольного проката потеряла две позиции и опустилась на шестую строчку, получив 122,32 балла.

Первый этап юниорского Гран-при уже прошел во французском Куршевеле. Первое место заняла Камила Валиева, представляющая отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70». После короткой программы фигуристка была третьей. Однако в произвольном прокате она сумела доказать, что не зря считается главным фаворитом этого сезона.

Валиева сделала очень серьезную заявку на успех — она чисто исполнила четверной тулуп. За оба выступления Камила получила 200,71 балла, что не оставило никаких шансов ее конкуренткам.

Еще одна российская спортсменка Майя Хромых, которая также занимается в группе Тутберидзе, стала третьей, хотя после первого соревновательного дня занимала первое место. Но в произвольном выступлении фигуристка допустила несколько серьезных ошибок. Фигуристка упала во время каскада после исполнения лутца и после еще одного каскада тройной риттбергер + двойной тулуп, а в начале ее выступления была помарка, когда после исполнения одинарного тройного лутца Майя коснулась рукой льда, но на ногах удержалась.