Его упустил даже Орсер: какой талант проворонила Россия

Стивен Гоголев является одним из талантливейших и сильнейших фигуристов мира. «Газета.Ru» рассказывает о 14-летнем канадце, который мог сделать свою карьеру в России, но был упущен даже Брайаном Орером.

Мог выступать за Россию, но выбрал Канаду

Формально Стивен Гоголев, которого в России нередко называют Степаном, является канадцем, так как родился именно в Торонто, где до сих пор проживают его родители — Игорь и Ирина Гоголевы. Несмотря на это, российское гражданство Стивен также имеет. Его, к слову, юный фигурист мог выбрать как основное, ведь свои первые шаги в фигурном катании делал именно в России еще в шестилетнем возрасте.

Первым тренером Гоголева стал Александр Тарасов из детско-юношеской спортивной школы №8 в Екатеринбурге. Под его руководством Стивен занимался три года и за этот период успел завоевать бронзовую медаль на первенстве России в зоне «Урал-Поволжье».

Однако удержаться в России фигуристу не удалось. Во многом из-за решения его родителей выбрать жилье в Торонто как постоянное, ведь постоянные поездки из Канады в Россию приносили немалый дискомфорт семье спортсмена и ему самому: как финансовый, так и психологический.

Во времена своего пребывания за океаном Стивен поддерживал физическую форму в знаменитом канадском клубе Toronto Cricket&Skating Club, который известен благодаря Брайану Орсеру , работающего там и по сей день.

В представлении 57-летний специалист не нуждается: через его школу прошли Элизабет Турсынбаева Хавьер Фернандес , а сейчас под его руководством занимаются Юдзуру Ханю и Евгения Медведева. Когда перед Гоголевым встал выбор страны, чьи цвета он будет защищать в профессиональном спорте, фигурист остановился на Канаде.

Повлияли на это решение не только родители Стивена, но и лично Орсер, который разглядел в юном спортсмене чрезвычайный талант и большие способности, в том числе и прыжковые.

«Он способен делать все четверные прыжки»

Занятия на одном катке вместе с такими звездами мужского фигурного катания, как Хавьер Фернандес и Юдзуру Ханю, не остались безрезультатными. Уже в десять лет Стивен выучил тройной аксель. Уникальная прыгучесть и крепкая физическая форма помогли Гоголеву быстро взять лидерство в юниорском мужском катании Канады, в связи с чем он выигрывал все внутренние соревнования, в которых принимал участие. Не за горами оказался и первый триумф на международной арене: в 2016 году Стивен дебютировал на Coupe du Printemps в Люксембурге, где завоевал золотую медаль. Через год он заметно улучшил свой прыжковый арсенал, выучив четверной сальхов. Брайан Орсер, отмечая талант своего ученика, тогда утверждал, что Стивену могут покориться все четверные прыжки.

«Стивен — феномен. Он очень естественный. У него есть огромное желание прыгать, но при этом он не теряет голову. Стивен знает, когда нужно вовремя остановиться, ведь это крайне важно для тела и здоровья. Мы можем не отрабатывать прыжки неделями, но это не мешает ему делать квады. Он может прыгать все четверные, у него классный лутц. Я работаю с ним с семи лет и в полном восторге от него», — говорил Орсер.

Свои способности делать прыжки в четыре оборота Гоголев показал в прошлом сезоне, когда уже вовсю занимался на взрослом уровне, но не мог выступать на соответствующих соревнованиях из-за возрастного лимита. Потому демонстрировать свои способности пришлось на юниорах. Так, на этапе Гран-при в Словакии он прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.

«То, что я приземлил три четверных, добавило мне уверенности», — комментировал свое выступление Стивен.

Позднее Гоголев побил другой рекорд, который, кстати, принадлежал Юдзуру Ханю. В частности, Стивен, набрав 233,58 балла, стал самым молодым победителем финала Гран-при среди юниоров.

Главным конкурентом на грядущих этапах Гран-при среди юниоров для канадца должен стать другой феномен — Даниил Самсонов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70». Юный россиянин также обладает тройным акселем и вовсю прыгает четверные. На юниорском чемпионате России в Перми в феврале этого года Даниил удачно исполнил четверной лутц — сложнейший прыжок, который сейчас имеется в программе мужчин-одиночников. Таким образом, Самсонов стал самым молодым в истории фигуристом, успешно выполнившим лутц в четыре оборота. До него был только… Стивен Гоголев, который старше Даниила на семь месяцев.

Неожиданный уход от Орсера

К новому сезону Стивен Гоголев готовится с другим тренером — Рафаэлем Арутюняном . С чем был связан данный переход, до сих пор официально неизвестно. Однако эксперты и поклонники фигурного катания связывают это с неожиданном прекращением сотрудничества с Орсером его главного помощника Ли Баркелла.

Именно Баркелл на протяжении долгого времени отвечал за прыжковую технику в Toronto Cricket&Skating Club. Вместе с ним группу Орсера покинули и Гоголев с Габи Дэйлмани.

Во времена своей карьеры фигуриста Баркелл успехов достичь не сумел. Но, как это часто бывает, преуспел на тренерском мостике, сделав себе имя при сотрудничестве с Джеффри Баттлом и Нобунари Одой. Еще более десяти лет назад специалист отличался высокой квалификации в постановке прыжковых элементов. Все фигуристы, которые занимались под руководством Баркелла, обладали стабильностью в выполнении прыжков, а присутствие их недокрутов было практически исключено.

Вместе с Баркеллом занимался и Гоголев. Вероятно, его уход к Арутюняну связан именно с разрывом рабочих отношений тренера и Брайана Орсера. Однако официального сообщения о том, что Баркелл станет ассистентом Арутюняна, до сих пор нет.