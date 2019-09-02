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Медведева рассказала о личной жизни 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Медведева рассказала о личной жизни
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как познакомилась с блогерами во время прямого эфира Sport24.
По словам спортсменки, в круг близких ей людей она подпускает лишь некоторых друзей.
"С блогерами я познакомилась через инстаграм. Кто-то поставил лайк, и после этого мы начали переписываться. Так и встретились. Так получилось, что у меня много друзей блогеров. Мы говорим о моем образе жизни. Им интересна жизнь спортсмена, а мне жизнь обычных людей.
Что переняла? Музыкальный вкус, хотя он у меня постоянно меняется. Не хочу говорить о конкретных людях. Я люблю k-pop, Билли Айлиш, именно с ними меня познакомили мои друзья.
Что касается близких друзей, то я со многими людьми общаюсь. Но я тот человек, который подпускает близко к личной жизни минимум людей. Не хочу называть имена, это слишком личное. Они все проверены годами", — сказала россиянка.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Билли Айлиш
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