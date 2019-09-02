Медведева рассказала о личной жизни

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как познакомилась с блогерами во время прямого эфира Sport24.

По словам спортсменки, в круг близких ей людей она подпускает лишь некоторых друзей.

"С блогерами я познакомилась через инстаграм. Кто-то поставил лайк, и после этого мы начали переписываться. Так и встретились. Так получилось, что у меня много друзей блогеров. Мы говорим о моем образе жизни. Им интересна жизнь спортсмена, а мне жизнь обычных людей.

Что переняла? Музыкальный вкус, хотя он у меня постоянно меняется. Не хочу говорить о конкретных людях. Я люблю k-pop, Билли Айлиш , именно с ними меня познакомили мои друзья.

Что касается близких друзей, то я со многими людьми общаюсь. Но я тот человек, который подпускает близко к личной жизни минимум людей. Не хочу называть имена, это слишком личное. Они все проверены годами", — сказала россиянка.

Ранее Туктамышева заявила, что хочет кайфовать в новом сезоне.