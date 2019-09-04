Трусова рассказала о тренировке с Уно

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о тренировке в Новогорске с японцем Шомой Уно.
"Идея родилась еще в Японии на Финале юниорской серии "Гран-при" в декабре 2017 года. Мы делали этот элемент с Шомой на тренировке показательных выступлений. Просто и у меня, и у него он есть в программе, решили попробовать вместе. На тренировке в Новогорске просто повторили", — цитирует Трусову "СЭ".
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