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Почему ученицы Тутберидзе проиграли на этапе юниорского Гран-при в Риге 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Крах надежд: золотой конвейер Тутберидзе сломался
Фото: ТАСС
В столице Риги — Латвии — завершились соревнования девушек в рамках юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Россию на этом турнире представляли две спортсменки — и обе ученицы Этери Тутберидзе: Майя Хромых и Дарья Усачева.
13-летние фигуристки, хотя и не являются главными звездами группы знаменитого тренера и не показывают пока четверной тулуп или тройной аксель, как Камила Валиева и Софья Акатьева, тем не менее считались фаворитами соревнований в Риге.
Соперников, вроде американки Алисы Лью, которая исполняет в произвольной программе два тройных акселя (один — в каскаде) и четверной лутц, на этом турнире не было.
Конечно, в списках присутствовали техничные японки и кореянки, но с ними отечественные фигуристки, как правило, борются вполне успешно, — и после короткой программы эта тенденция только подтвердилась.
Усачева заработала 69,04 балла и заняла первое место, чисто исполнив двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы, что позволило набрать дополнительные очки.
Хромых расположилась на второй строчке, также уверенно исполнив вначале двойной аксель и тройной риттбергер (эти элементы обязательны для всех юниоров) и каскад во второй половине — тройной лутц + тройной тулуп.
Спортсменка занесла в свой актив почти столько же баллов, сколько Усачева, — 68,93.
На третьей строчке по итогам короткой программы оказалась фигуристка из Южной Кореи Хаен Ли, которая показала сложность на уровне Хромых: у нее был точно такой же набор элементов, только каскад она поставила в первую половину программы, что не позволило набрать дополнительные плюсы.
В итоге кореянка получила оценку 66,93 и расположилась в таблице неподалеку от россиянок. Уже тогда ее стальные нервы и красота скольжения наводили на мысль о том, что в случае ошибок учениц Тутберидзе эта девушка обязательно воспользуется предоставленным шансом. Так оно и произошло.
К сожалению, ни Усачева, ни Хромых не могут похвастаться ледяным спокойствием на всех своих прокатах и периодически допускают серьезные срывы.
В условиях ответственных международных соревнований, когда счет идет на сотые балла и решается судьба медалей, проблемы с нервами дали о себе знать.
Усачева сумела сохранить голову холодной только в первой половине программы, когда сил еще было много и концентрация держалась легче. Девушка играючи исполнила двойной аксель, тройной лутц + двойной тулуп, тройной риттбергер и снова двойной аксель, при этом не забывая изображать на льду героиню, которая убивается из-за потерянной любви.
Однако во второй половине выступления на сложном каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов все посыпалось.
Сначала фигуристке не удалось четко обозначить правильное ребро на лутце, из-за чего судьи отняли баллы, а затем она ощутимо недокрутила сальхов, из-за чего приземлилась слишком рано и неожиданно даже для себя, — это привело к падению.
Сразу после этого расстроенная Усачева не смогла выполнить все обороты на последнем прыжке в каскаде тройной флип + тройной тулуп, также недосчитавшись очков.
Красиво исполненный тройной флип в самой концовке уже не особо спас ситуацию: Дарья показала лишь третий результат в произвольной программе, получив 125,36 балла. В сумме девушка набрала 194,40 — это вывело ее на итоговое второе место.
Для многих других фигуристок такое достижение считалось бы превосходным, но только не для ученицы Тутберидзе, которая лидировала после короткой программы и должна была просто отстоять результат.
Сразу после Усачевой на лед вышла Хромых, и по ее напряженному лицу и мелкой дрожи стало ясно: девушка переживает из-за срывов одногруппницы, и ничем хорошим это не кончится.
Особенно учитывая, что на своем предыдущем этапе Гран-при — во французском Куршевеле — Майя уже завалила произвольную программу и опустилась с первого места после короткого выступления на итоговое третье.
Опасения начали воплощаться в жизнь уже в самом начале проката:
Хромых упала с первого же прыжка — тройного лутца, потеряв на нем почти три балла при базовой стоимости в 5,90.
В концовке программы спортсменка также допустила серьезную ошибку — недокрутила тройной риттбергер и резко наклонилась вперед, едва не оперевшись о лед рукой, но удержавшись в последний момент.
Было ясно, что о высоких местах думать не приходится. Майя получила 121,80 балла за произвольную программу и 190,73 — в целом, что фактически поставило крест на ее шансах пробиться в финал Гран-при, куда попадают шесть лучших фигуристок по итогам семи этапов.
Очевидно, что причиной этого провала (конечно, по меркам Тутберидзе, которая уже приучила болельщиков к настоящему конвейеру по добыванию золотых медалей и первых мест) послужили проблемы психологического плана, что выглядит удивительно, учитывая, что сильной стороной подопечных строгой наставницы всегда являлись стальные нервы.
Этери предъявляет к фигуристкам заоблачные требования, может намеренно не уделять подопечному внимание, чтобы он взял себя в руки и начал пахать самостоятельно, развивая таким образом силу воли, а может, напротив, оказать серьезное давление и отправить ученика на соревнования через не могу, даже если он пребывает в не очень хорошем физическом или психологическом состоянии.
Как опытный тренер, Тутберидзе часто заставляет спортсменов перебороть себя, чтобы они закалили характер и могли в любых условиях давать нужный результат.
Одной техникой такого потока медалей не добьешься — нужна нечеловеческая стабильность, а это уже вопрос настроя.
Известно также, что ученики Тутберидзе на тренировках постоянно показывают программы в полном виде — как короткую, так и произвольную, — что позволяет им заточить до автоматизма каждое движение и не дергаться от волнения на соревнованиях.
Однако в случае Усачевой и Хромых что-то явно идет не так. Проблемы со стабильностью не прекращаются, а у Майи они вообще грозят превратиться в тенденцию.
Возможно, 13-летние девочки еще не успели взять все лучшее от сотрудничества с Тутберидзе, а, может быть, им просто не подходит такой стиль работы.
Но упустить два первых места, заработанных по итогам короткой программы, было очень обидно как для российских фанатов фигурного катания, так и в первую очередь для самих спортсменок.
А победу одержала та самая 14-летняя кореянка Хаен Ли, которая показала идеальный прокат в короткой программе и повторила то же самое в произвольной, не дрогнув ни на одном элементе.
Возможно, владей Хромых или Усачева четверным тулупом или тройным акселем, дела бы пошли повеселее. Но без ультра-си ученицы Тутберидзе пока еще уязвимы для любых соперниц.
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Комментарии3
Фигурное катание , Статьи , Этери Тутберидзе
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