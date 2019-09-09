Медведевой посоветовали завершить карьеру

«Газета.ру» поспорила с заявлениями фигуристки Евгении Медведевой о ее отличной форме, проанализировав произвольное выступление спортсменки на контрольном прокате в Москве. Издание отмечает, что Медведеву «хватило» только на исполнение первых элементов.

Сначала фигуристка продемонстрировала каскады тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп и тройной сальхов + тройной риттбергер, а также еще один сольный тройной. Однако с ускорением темпа музыки, у Медведевой «возникли серьезные проблемы».

«Спортсменка зашла на двойной аксель и вдруг ни с того ни с сего… просто не стала его делать», — отмечает издание.

Затем музыка сменилась, спортсменка попыталась выполнить этот элемент, но упала. Последний тройной прыжок в программе также вышел неидеальным, отмечает «Газета.ру». Фигуристка допустила степ-аут: после приземления ее резко развернуло, поэтому от падения пришлось спасаться, подставив вторую ногу.

Издание подчеркивает, что ошибок в произвольной программе у Медведевой было больше, чем в короткой, а на то, чтобы выкатать полный номер, у нее не хватило выносливости. По данным «Газеты.ру», после выступления спортсменка признала, что физическую форму ей необходимо подтянуть.

«Думаю, мне также стоит больше накатывать мою произвольную программу. Хотя я и так достаточно много раз ее исполняю на тренировках, но значит, надо еще больше», — рассказала она.

Сорванные прыжки Медведева назвала собственной виной и подчеркнула, что знает, как справиться с этими недочетами.

«Не то чтобы у меня много проблем, но у меня есть, над чем думать в данный момент», — отметила фигуристка.

«Газета.ру» отмечает, что нестабильность преследовала спортсменку весь прошлый сезон, и теперь все повторяется снова. Издание напомнило о планах Медведевой включить в программу «более дорогостоящий лутц» вместо флипов, но в итоге упор все-таки был сделан на флипах.

«Видимо, лутц Медведева уже никогда не освоит», — пишет издание.

По версии «Газеты.ру», с таким арсеналом и таким катанием спортсменке будет трудно избежать «бесславного завершения карьеры».