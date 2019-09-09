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Медведевой посоветовали завершить карьеру 

Рамблер + ещё 27 14 часов назад
Медведевой посоветовали завершить карьеру
Фото: ТАСС
«Газета.ру» поспорила с заявлениями фигуристки Евгении Медведевой о ее отличной форме, проанализировав произвольное выступление спортсменки на контрольном прокате в Москве. Издание отмечает, что Медведеву «хватило» только на исполнение первых элементов.
Сначала фигуристка продемонстрировала каскады тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп и тройной сальхов + тройной риттбергер, а также еще один сольный тройной. Однако с ускорением темпа музыки, у Медведевой «возникли серьезные проблемы».
«Спортсменка зашла на двойной аксель и вдруг ни с того ни с сего… просто не стала его делать», — отмечает издание.
Затем музыка сменилась, спортсменка попыталась выполнить этот элемент, но упала. Последний тройной прыжок в программе также вышел неидеальным, отмечает «Газета.ру». Фигуристка допустила степ-аут: после приземления ее резко развернуло, поэтому от падения пришлось спасаться, подставив вторую ногу.
Издание подчеркивает, что ошибок в произвольной программе у Медведевой было больше, чем в короткой, а на то, чтобы выкатать полный номер, у нее не хватило выносливости. По данным «Газеты.ру», после выступления спортсменка признала, что физическую форму ей необходимо подтянуть.
«Думаю, мне также стоит больше накатывать мою произвольную программу. Хотя я и так достаточно много раз ее исполняю на тренировках, но значит, надо еще больше», — рассказала она.
Сорванные прыжки Медведева назвала собственной виной и подчеркнула, что знает, как справиться с этими недочетами.
«Не то чтобы у меня много проблем, но у меня есть, над чем думать в данный момент», — отметила фигуристка.
«Газета.ру» отмечает, что нестабильность преследовала спортсменку весь прошлый сезон, и теперь все повторяется снова. Издание напомнило о планах Медведевой включить в программу «более дорогостоящий лутц» вместо флипов, но в итоге упор все-таки был сделан на флипах.
«Видимо, лутц Медведева уже никогда не освоит», — пишет издание.
По версии «Газеты.ру», с таким арсеналом и таким катанием спортсменке будет трудно избежать «бесславного завершения карьеры».
На Олимпиаде-2018 Медведева уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль. После Игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. Фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии6
Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
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