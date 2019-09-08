Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о контрольных прокатах фигуристов сборной России.
"Для меня было главное — кататься чисто, сейчас эмоций никаких нет, обычная тренировка. Что касается выбора музыки, то слушаем музыку вместе с тренерами, выбираем вместе. Про костюм пока не расскажу, все увидите на соревнованиях", — цитирует Загитову ТАСС.
8 сентября в Москве на МСА "Лужники" фигуристки национальной команды представили свои произвольные программы сезона-2019/20. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою произвольную программу.