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Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов 

Газета.Ru + ещё 46 11 часов назад
Загитова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о контрольных прокатах фигуристов сборной России.
"Для меня было главное — кататься чисто, сейчас эмоций никаких нет, обычная тренировка. Что касается выбора музыки, то слушаем музыку вместе с тренерами, выбираем вместе. Про костюм пока не расскажу, все увидите на соревнованиях", — цитирует Загитову ТАСС.
8 сентября в Москве на МСА "Лужники" фигуристки национальной команды представили свои произвольные программы сезона-2019/20. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою произвольную программу.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Алина Загитова , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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