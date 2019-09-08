Позорные прокаты: почему Медведевой пора уходить

Фигуристка Евгения Медведева после падения в короткой программе на контрольных прокатах провалилась и в произвольной. Сначала она не смогла исполнить двойной аксель, а при повторной попытке и вовсе упала. Несмотря на все ее заверения в хорошей физической форме, фигуристка просто не способна конкурировать на высоком уровне. «Газета.Ru» — о бесславном конце карьеры Медведевой.

После контрольного проката короткой программы в «Лужниках» Евгения Медведева признавалась, что совершенно не отдыхала летом, поскольку месяц выступала на шоу в Японии, а затем тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера

Такое лето фигуристка называла идеальным и неоднократно повторяла в различных интервью: «У меня не было пляжного отдыха, но это даже хорошо. Теперь я в отличной форме».

Свое падение с каскада тройной флип + тройной тулуп в самом начале короткой программы фигуристка объясняла тем, что «перестаралась» при выполнении второго прыжка.

Однако наступила пора произвольного выступления — более продолжительного и с гораздо большим количеством прыжковых элементов (в коротком номере их всего три), и стало ясно: физическая форма у Медведевой отнюдь не «отличная».

Ее хватило только на исполнение первых элементов — это были каскады тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп и тройной сальхов + тройной риттбергер, а также на еще один сольный тройной. В это время на арене звучала неспешная музыка в восточном стиле — саундтрек к фильму «Мемуары гейши».

Однако, когда ритм композиции начал ускоряться, у серебряного призера Пхенчхана возникли серьезные проблемы.

Спортсменка зашла на двойной аксель и вдруг ни с того ни с сего… просто не стала его делать.

Это даже нельзя было назвать «бабочкой» — когда фигурист взлетает в воздух, но рано раскрывается, из-за чего оборотов катастрофически не хватает. Медведева даже не заставила себя оторваться ото льда.

Тем временем композиция сменилась на более оживленную, и спортсменка попыталась на скорости все-таки выполнить злосчастный элемент. Тут ее ждало еще большее разочарование — с этого двойного акселя она упала.

Последний тройной прыжок в программе также получился небезупречным — девушка допустила степ-аут: после приземления ее резко развернуло, и пришлось срочно подставлять вторую ногу, чтобы не упасть.

На этот раз ошибок было гораздо больше, хотя после короткой Медведева утверждала, что точно знает, как исправить свои недостатки.

Кроме того, проявились все эти недочеты во второй половине программы — очевидно, чтобы выкатать полный номер, не хватило выносливости.

В микст-зоне Евгению ждали удивительно мало журналистов — многие ушли смотреть на выступающую в этот момент Елизавету Туктамышеву , которая обещала вставить в свою произвольную программу два тройных акселя (и сделала это впервые в жизни на официальных прокатах). Судя по всему, Медведева, которая пока только пытается освоить один элемент ультра-си — четверной сальхов, — но продолжает делать ошибки на тройных и двойном акселе, начинает терять в своей медийной привлекательности.

«Почему произошли эти ошибки? Надо подтягивать физическую форму, — признала сама Евгения после проката.

— Думаю, мне также стоит больше накатывать мою произвольную программу. Хотя я и так достаточно много раз ее исполняю на тренировках, но значит, надо еще больше».

При этом двукратная чемпионка мира, как и в предыдущий день, заверила, что знает причины всех своих ошибок и путь их устранения.

«Вчера сорвала прыжок — это была моя вина. Сегодня тоже я виновата сама. Но я понимаю, как нужно над этим работать. Не то чтобы у меня много проблем, но у меня есть, над чем думать в данный момент», — подытожила спортсменка.

Кратко ответив на несколько вопросов, Медведева неожиданно развернулась посередине слов одного из журналистов и исчезла за дверью, едва успев пробормотать «извините».

Судя по всему, несмотря на уверения в том, что все находится под контролем, спортсменка находилась в подавленном настроении и вряд ли была уверена на сто процентов в собственных ответах.

Нестабильность и завалы то короткой, то произвольной программы преследовали Евгению весь прошлый сезон, который был дебютным под руководством Брайана Орсера. И все повторяется снова.

К слову, в одном из предсезонных интервью Медведева обещала вставить в произвольную программу вместо флипов более дорогостоящий лутц, который она активно пытается начать исполнять с правильного ребра.

Однако в варианте, продемонстрированном на прокатах, упор все-таки был сделан на флипах, — видимо, лутц Медведева уже никогда не освоит.

К слову, Орсер специально прилетел в Москву, чтобы понаблюдать за первым официальным прокатом произвольной программы вживую. Но увиденное, должно быть, не очень его вдохновило, поскольку обычно общительный канадец отказался разговаривать с прессой и после быстрого ухода Евгении из микст-зоны сразу же проскользнул за ней.

Стоит отметить и тот факт, что болельщики пытались поддержать Медведеву, даже несмотря на провальный прокат. После ее выступления лед оказался завален мягкими мишками, а в воздух взметнулись плакаты «Любим!» и «Верим!».

Впрочем, в соцсетях пишут о том, что Медведева и ее агент Леван Матуа подкупают людей, чтобы организовывать фан-движение. На закупку огромного количества роз и мягких игрушек, которые летят на лед, уходит больше 100 тысяч рублей.

Но саму Медведеву, по ее словам, такие слухи не беспокоят.

«Кто-то пишет, что я плачу зарплату своим фанатам. Ну и пусть дальше так считают! Мне все равно», — говорила фигуристка после короткой программы.

Как бы то ни было, с таким арсеналом и таким катанием никакие фанаты не спасут Евгению Медведеву от бесславного завершения карьеры.