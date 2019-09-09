«Это хороший пинок под зад»

«Оп, сезон начался!»

На сборную России по фигурному катанию всегда собираются полные стадионы. Болельщики несут громадные баннеры, плакаты с фотографиями кумиров, цветы, подарки. В вестибюлях Малой спортивной арены «Лужники» и в этот раз было не протолкнуться — люди приходили семьями, приводили детей, и чем ближе к вечеру, тем меньше оставалось свободных мест. Во время заливки льда для выхода на короткую программу одиночниц на трибунах развернули несколько особенно крупных плакатов. «Женя, вперед!», «Алина» и «Русская ракета» — с изображением Трусовой

Любопытно, как участницы поделились на разминках: в первой оказались Самодурова, Туктамышева, Медведева и Загитова; во второй — Щербакова, Константинова, Косторная и Трусова. Те, кто выиграл все, что мог (или все, что позволили), катались первыми и освобождали площадку для бывших юниорок и Константиновой, которая на международной арене все никак не выстрелит.

Самодурова в первый день не впечатлила. Она приучила болельщиков к тому, что не умеет падать (в прошлом сезоне на официальных соревнованиях она не допустила ни одного срыва), а теперь не справилась с тройным флипом и ошиблась на тройном лутце. Было заметно, что фигуристка нервничает. «Может быть, зажалась перед прыжком. Мне сложно было входить в сезон», — призналась она после проката.

Туктамышева была одной из немногих, кто вышел на лед в соревновательном костюме — блестящем зеленом платье. Зазвучала музыка «Oblivion» — неожиданный выбор для фанатки энергичных и зажигательных композиций. И если ничего чувственного и философского от нее не ждали, то на тройной аксель надеялись точно — коронный для фигуристки и сложнейший из существующих тройных. И спортсменка уверенно выехала с него (так и оставшись единственной в сборной России, кому этот прыжок дается). Потом, правда, она сорвала каскад из тройных флипа и тулупа. Но ведь делать эту связку для Туктамышевой в программе в новинку — может, поэтому она не выглядела расстроенной, когда вышла к журналистам и развернуто ответила на все вопросы: «То, что сейчас это [контрольные прокаты] происходит на публике, мне кажется, хорошо. Мы сразу переключаемся: оп, сезон начался, тут зрители, пора выступать и готовить платье. Это такой хороший пинок под зад. Прикольно, что сейчас я вижу столько людей на трибунах».

Русские ракеты

От фигуристки к фигуристке громкость зрительских оваций росла. Следующей была Евгения Медведева. Она прибыла в Москву с Трейси Уилсон, Брайана Орсера видно не было. Это никого не удивило, потому что Трейси вообще гораздо чаще выезжает с россиянкой на старты. Разминку Медведева провела уверенно: двойной аксель, тулупы, вращения. И, выходя на программу, выглядела спокойной. Хотя болельщики все продолжали кричать, и ей приходилось дожидаться, когда стихнет гул. Оттого столь неорганичным получился срыв в начале: после чистого тройного флипа — падение с тулупа. «Была одна ошибка. Не могу назвать ее глупой, потому что понимаю, из-за чего она случилась. При этом я знаю, что она произошла не из-за нервов и не из-за того, что я недорабатываю на тренировках. Для меня это важно», — в привычной манере детально анализируя, объяснила спортсменка. Впечатление сама постановка оставила двоякое: композиция чувственная, но конкретный образ не угадывается, история не читается. При этом на долю Медведевой все равно пришлось самое большое количество цветов и подарков, брошенных на лед. Столько не досталось даже олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

О выборе музыки в короткой программе Загитовой можно долго спорить, но когда ее слышишь, действительно пробирает дрожь. Это надрывная песня на испанском, и если посмотреть перевод — признание в любви и благодарность любимому после расставания. Постановщика Даниила Глейхенгауза (как всегда в группе Этери Тутберидзе ) теперь не упрекнуть в том, что он умеет работать только с классическими композициями. На льду Загитова была безупречна, с максимальным на сегодня для себя набором элементов. А в микст-зоне вела себя как никогда раскрепощенно: много улыбалась и готова была долго общаться. «Стала более раскованной? Да, я чувствую это, я правда стала свободнее», — подтвердила она.

Остальные ученицы Тутберидзе — Косторная, Щербакова и Трусова, чьи имена гремели весь прошлый сезон, тоже не дрогнули. Этот сезон — их дебют на взрослой арене, и все они в один голос твердят: «Нам важно было выдать чистый первый прокат». У Косторной, кстати, осталась старая короткая программа: многие эксперты признали ее успешной и очень подходящей фигуристке, так что композицию решили показать и на взрослом уровне.

Хуже все получилось у Константиновой (ее тренирует Валентина Чеботарева ): «Паршивенькие впечатления от проката в целом. Не могу назвать его хорошим, потому что последний месяц все мои прокаты были чистыми, и сегодня я выходила в полной уверенности… Наверное, где-то я все-таки нервничала. Надеюсь, завтра все будет лучше», — сказала спортсменка. Ожиданиями на второй день поделилась не только она. Щербакова после выхода со льда, например, призналась: «В произвольной планирую четверной лутц. Пока один». Серьезная заявка, учитывая, что кроме нее и Трусовой элементами ультра-си в сборной России по-прежнему не владеет никто.

«Ошибки во мне»

Второй день соревнований девушек открывала Медведева. И непонятно, кого болельщики приветствовали громче — ее или Брайана Орсера, который, как выяснилось, все же приехал и наконец появился у бортика. Новая произвольная программа «Мемуары гейши» — «программа мечты», по признанию фигуристки. По сравнению с короткой эта композиция выглядит завершенной: спектакль продуман до мелочей, и спортсменке образ очень подходит. Работала над программой знаменитый хореограф Ше-Линн Бурн. При этом в техническом плане Медведева снова не была идеальна: после чистого каскада тройной сальхов и тройной риттбергер она сделала «бабочку» на первом акселе, а со второго упала. Не до конца удался и тройной флип, который фигуристка едва спасла на приземлении. Орсер очень эмоционально реагировал на каждый элемент ученицы и аплодировал даже срывам. Это привлекало внимание, ведь отечественные тренеры обычно более сдержанны. «Обещаю, что в следующий раз программа будет выглядеть лучше. Просто буду работать. Ошибки, знаю, во мне», — объяснилась Евгения.

У Константиновой — двойной лутц вместо тройного, тяжелое катание и явная усталость в концовке. Было даже ощущение, что ей мешает платье: юбка ее будто тормозила. Самодурова упала с тройного флипа и осталась без второго каскада, справившись только со связкой акселя и тулупа. И расстроилась. Этого не скажешь о Туктамышевой, еще одной ученице Алексея Мишина . Если накануне были ошибки, то теперь она превзошла все ожидания. «Я довольна собой», — призналась фигуристка. Елизавета чисто исполнила все задуманное, но главное — впервые в карьере чисто приземлила два тройных акселя в одной программе. Такого не только она — россиянки вообще никогда не делали. В прошлом сезоне на два таких прыжка заходила только японка Рика Кихира, и то в решающий момент неудачно. Туктамышева не анонсировала эти элементы на контрольных прокатах, поэтому, когда они удались, с особенным наслаждением победно вскинула руки. Удивила! Если она и по ходу сезона будет стабильно справляться с двумя такими акселями, выигрывать у нее можно будет только за счет четверных.

А с ними (пусть и не с акселями — лутцами и тулупами) у некоторых девушек из сборной России проблем нет: на счету Трусовой в этот раз — три чистых четверных прыжка. Хотя на разминке ее шатало, во время программы она с запасом (!) приземлила одиночные четверные лутц и тулуп, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп. И даже падение с каскада лутца и риттбергера не могло ничего испортить. Прыгай она так весь сезон, ни у кого не будет ни единого шанса ее обыграть. Кроме того, фигуристка за лето заметно преобразилась в хореографическом плане. Если раньше ее часто ругали за механичность движений и отсутствие всяких эмоций, то после этого выступления под музыку из «Игры престолов» критики должны умолкнуть.

Щербакова на разминке тоже чисто сделала два четверных лутца, еще с двух упала. Не получился этот прыжок и в программе, хотя ко всему остальному — не придраться. Взорвался зал, когда спортсменка изменила платье в середине программы — как в фокусах, с синего на красное. Косторная же чуть сильнее, чем в короткой, нервничала, поэтому допустила помарки на каскадах из тройных флипа и тулупа, а также тройных флипа и сальхова через ойлер. После проката спортсменка призналась, что очень любит свою произвольную, потому что ей дали выбрать музыку (выбрала саундтрек к фильму «Сумерки»). Для группы Тутберидзе это случай редкий.

Загитова вот представила «Клеопатру», которая по настроению очень напомнила прошлогоднюю «Кармен». И вновь без единой помарки: с олимпийским задором прыгнула коронный каскад — тройной лутц и тройной риттбергер, чисто выехала с двойного акселя и еще двух каскадов, оставалась в образе на всех дорожках. Ей, впрочем, только и остается надеяться на свою стабильность, потому что об усложнении программы, видимо, речи пока не идет. При прочих равных она сильно уступает Трусовой и Щербаковой. В миксте олимпийская чемпионка подтвердила: «Для меня было главное — кататься чисто». Спортсменка добавила, что никаких эмоций по поводу успешного проката не испытывает: «Обычная тренировка!»

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Официально сезон начнется чуть более чем через месяц. Старт первого этапа Гран-при, который пройдет в США, назначен на 18 октября. Туда отправятся, если не произойдет форс-мажора, Туктамышева, Щербакова и Константинова. Медведева и Трусова впервые в сезоне выступят на втором этапе в Канаде, а Косторная и Загитова — на третьем во Франции. Самодуровой ждать соревнований выпало дольше всех: четвертый этап Гран-при откроется в Китае 8 ноября.

Так что времени почистить и в чем-то исправить программы у россиянок достаточно. Пока явного лидера в команде нет, и интересно посмотреть, как же его будут выявлять.