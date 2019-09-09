Радионова оценила «зрелое женское катание» Загитовой

Двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова поделилась мнением о короткой программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

В новом сезоне фигуристка будет выступать под композицию "Me voy" в исполнении Ясмин Леви

Радионова заявила, что ей очень нравится музыка, а Загитовой подходит чувственный образ.

"У меня даже появились мурашки во время проката. Алина вся в этой музыке, очень гибкая, очень интересные позиции и позы, интересная задумка хореографа.

Была проведена огромная работа тренерским штабом. И в этой программе уже видно насколько Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание. Эта программа раскрыла ее с лучшей стороны", — цитирует Радионову Rusbiatlon.

Ранее Загитова заявила, что не будет выступать до турнира Japan Open, который пройдет 5 октября.