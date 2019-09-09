Радионова оценила «зрелое женское катание» Загитовой 

Двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова поделилась мнением о короткой программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
В новом сезоне фигуристка будет выступать под композицию "Me voy" в исполнении Ясмин Леви.
Радионова заявила, что ей очень нравится музыка, а Загитовой подходит чувственный образ.
"У меня даже появились мурашки во время проката. Алина вся в этой музыке, очень гибкая, очень интересные позиции и позы, интересная задумка хореографа.
Была проведена огромная работа тренерским штабом. И в этой программе уже видно насколько Алина в этом сезоне имеет зрелое женское катание. Эта программа раскрыла ее с лучшей стороны", — цитирует Радионову Rusbiatlon.
Ранее Загитова заявила, что не будет выступать до турнира Japan Open, который пройдет 5 октября.