Орсер оценил прокат Медведевой

Канадский специалист Брайан Орсер , в настоящий момент тренирующий российскую фигуристку Евгению Медведеву , рассказал о впечатлениях после проката своей подопечной. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Наставник считает, что даже не в лучшем состоянии, Медведева показывает стабильное катание.

"Женя сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, то мне они понравились. Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо", — заявил Орсер.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева и японец Юдзюру Ханю являются самыми популярными фигуристами в Канаде.