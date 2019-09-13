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Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде 

Газета.Ru + ещё 20 6 часов назад
Медведева проиграла Кихире в Канаде
Фото: ТАСС
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа в сореванованиях по фигурному катанию.
Второй результат дня показала российская фигуристка Евгения Медведева, набрав 75,14 балла. Россиянка без ошибки откатала свою программу, по ходу которой выполнила двойной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также тройной лутц, сообщает Sportbox.
Первое место заняла представительница Японии Рика Кихира — 78,18 балла. Замкнула тройку лидеров Карен Чен из Соединенных штатов Америки — 60,89.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Артур Даниелян занимает первое место по итогам короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Карен Чен , Артур Даниелян
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