Медведева проиграла Кихире в Канаде

Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде

В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа в сореванованиях по фигурному катанию. Второй результат дня показала российская фигуристка Евгения Медведева , набрав 75,14 балла. Россиянка без ошибки откатала свою программу, по ходу которой выполнила двойной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также тройной лутц, сообщает Sportbox. Первое место заняла представительница Японии Рика Кихира — 78,18 балла. Замкнула тройку лидеров Карен Чен из Соединенных штатов Америки — 60,89. Ранее сообщалось, что российский фигурист Артур Даниелян занимает первое место по итогам короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске.

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