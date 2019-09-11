Загитова пришла в полицию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила управление внутренних дел по юго-западному автономному округу Москвы (УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве). Об этом сообщают РИА "Новости".
Во время визита фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым. Он пожелал россиянке от всего личного состава успехов в спорте.
"Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, воспитанница Центра спорта и образования "Самбо-70" Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте", — сообщается в пресс-службе УВД.
Ранее двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова поделилась мнением о короткой программе Загитовой.