Тарасова назвала лучшего тренера по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о подготовке олимпийской чемпионки Алины Загитовой к предстоящему сезону.

После контрольных прокатов фигуристов сборной России спортсменка заявила, что ближайшим турниром с ее участием станет Japan Open, который пройдет 5 октября в японской Сайтаме.

"Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе — выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять", — цитирует Тарасову РИА "Новости".

Специалист отметил, что фигуристка должна иметь форму к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира.

Ранее Тарасова оценила выступление российских фигуристок на контрольных прокатах.