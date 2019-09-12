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Тарасова назвала лучшего тренера по фигурному катанию 

Газета.Ru + ещё 6 48 минут назад
Тарасова назвала лучшего тренера по фигурному катанию
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о подготовке олимпийской чемпионки Алины Загитовой к предстоящему сезону.
После контрольных прокатов фигуристов сборной России спортсменка заявила, что ближайшим турниром с ее участием станет Japan Open, который пройдет 5 октября в японской Сайтаме.
"Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно. Этери Тутберидзе — выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять", — цитирует Тарасову РИА "Новости".
Специалист отметил, что фигуристка должна иметь форму к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира.
Ранее Тарасова оценила выступление российских фигуристок на контрольных прокатах.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Этери Тутберидзе , РИА Новости
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