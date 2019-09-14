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Медведева оценила свое выступление на турнире в Канаде 

Газета.Ru + ещё 43 4 часа назад
Медведева оценила свое выступление на турнире в Канаде
Фото: Газета.Ru
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева подвела итоги турнира Autumn Classic International в канадском Оквилле, передает РИА «Новости».
Спортсменка набрала 217,43 балла и заняла второе место.
"Моя главная цель перед этим турниром состояла в том, чтобы показать качественное катание, поскольку для меня было важно начать сезон. Сейчас я чувствую, что набрала форму", — передает слова Медведевой olympicchannel.com.
Фигуристка заявила, что довольна своими баллами. Также она уверена, что может выступать лучше.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее сообщалось, что победу на турнире одержала японка Рика Кихира.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Евгений Медведев , Газета.Ru , РИА Новости
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