Медведева оценила свое выступление на турнире в Канаде

Фото: Газета.Ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева подвела итоги турнира Autumn Classic International в канадском Оквилле, передает РИА «Новости». Спортсменка набрала 217,43 балла и заняла второе место. "Моя главная цель перед этим турниром состояла в том, чтобы показать качественное катание, поскольку для меня было важно начать сезон. Сейчас я чувствую, что набрала форму", — передает слова Медведевой olympicchannel.com. Фигуристка заявила, что довольна своими баллами. Также она уверена, что может выступать лучше. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Ранее сообщалось, что победу на турнире одержала японка Рика Кихира.

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