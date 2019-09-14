Щербакова первой в мире сделала четверной лутц

Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой фигуристкой, исполнившей четверной лутц на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) уровня мастеров. Об этом сообщает Sport24.

15-летняя российская фигуристка выиграла турнир Lombardia Trophy, проходящий в итальянском Бергамо. Щербакова получила 150,47 балла за прокат произвольной программы, что стало лучшим показателем среди всех участниц турнира.