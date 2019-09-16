Ученица Тутберидзе высказалась о выступлении на Олимпиаде

Ученица российского специалиста Этери Тутберидзе Камила Валиева поделилась мнением о вероятном выступлении на Олимпийских играх, передает издание "Спорт. Бизнес Online".

Фигуристка призналась, что не знает, какая у нее цель на сегодняшний момент, однако отметила, что ей пока рано думать о выступлении на Олимпийских играх. Для начала, по мнению Валиевой, нужно стать победителем в финале Гран-при и на других турнирах.

"Сначала нужно выиграть их, уже потом думать об Олимпиаде. Точно не сейчас", — заявила она.

В этом сезоне Валиева уже выступила на двух этапах юниорского Гра-при и одержала две победы.

Ранее ученица Тутберидзе высказалась о Загитовой и Медведевой.