Валиева рассказала, в чем равняется на Тутберидзе

Фигуристка Валиева рассказала, в чем равняется на своего тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева равняется на своего тренера Этери Тутберидзе в вопросе требовательности к себе. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

"Она очень требовательная, может и поругать, и похвалить, когда надо, — сказала 13-летняя Валиева. — Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко не собран, а еще она очень высокая и очень красивая. Наверное, [глядя на Этери Георгиевну] стараюсь быть более требовательной к себе. И все время так же хорошо одеваться и хорошо выглядеть".

Нынешний сезон стал первым для Валиевой на международном юниорском уровне. Ранее она выиграла этап в Куршевеле (Франция) и благодаря победе на этапе в Челябинске смогла пробиться в финал юниорской серии Гран-при, который пройдет одновременно со взрослым с 5 по 8 декабря.