Загитова так не может: Тутберидзе готовит новую чемпионку

Тутберидзе подготовила замену Заготовой

Фигуристка Камила Валиева за год разучила сложные элементы и готовится исполнять два четверных тулупа и, несмотря на падения, выигрывает соревнования. «Газета.ру» разбиралась , сможет ли Валиева претендовать на олимпийские медали.

По данным издания, Камила Валиева — новая звезда группы Этери Тутберидзе , которая выйдет на взрослый уровень в сезоне-2021/22, когда пройдет Олимпиада в Пекине. При этом сама фигуристка отмечает в интервью, что как только встала на коньки, мечтала стать олимпийской чемпионкой.

13-летняя спортсменка перешла в группу Тутберидзе в мае 2018 года. До этого она занималась фигурным катанием в Казани и в школе «Москвич» — после переезда в столицу в 2012 году. И уже на последнем этапе юниорского Гран-при — в Челябинске — фигуристка исполнила в произвольной программе каскад четверной тулуп + двойной тулуп. Несмотря на падение, она заняла первое место с отрывом почти в 20 баллов от второго.

Валиева призналась, что в первое время в группе Тутберидзе ей пришлось очень нелегко и пришлось работать над выносливостью.

«Раньше у меня были проблемы иногда с настроем, стабильностью. У нового тренера мы серьезно над этим поработали», — отмечала спортсменка.

По информации издания, Камила Валиева получает на соревнованиях «нереально высокие для юниорки оценки за компоненты (хореографию, красоту скольжения, музыкальность, передачу образа)» и заявляет, что собирается пытаться прыгать два четверных тулупа, а также разучить аксель в три с половиной оборота.

«Я не воспринимаю многооборотные прыжки как нечто заоблачное. Каждый день вижу, как Александра Трусова делает четверные лутц и тулуп, заходит на триксель. Все эти вещи уже считаются нормой», — приводит издание слова фигуристки.

Если Валиевой удастся избежать серьезных травм и проблем с весом в переходный период, то Тутберидзе воспитает из нее настоящее оружие массового поражения, подчеркивается в статье.