Навка заявила о возвращении мужа Завортнюк к работе

Ранее СМИ сообщили, что у звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк рак мозга. 13 сентября появилась информация, что состояние актрисы резко ухудшилось. По данным издания Super, муж актрисы Петр Чернышев покинул проект «Руслан и Людмила», чтобы быть с ней.

Татьяна Навка в своем аккаунте в соцсети напомнила поклонникам, что «с 31 октября по 4 ноября волшебная сказка на льду едет в Санкт-Петербург в СК „Юбилейный“.

В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили, примет ли участие в шоу Петр Чернышев, играющий одну из главных ролей.

»И Петр конечно же едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», — написала Татьяна Навка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также поинтересовалась у комментаторов, кем же могли заменить Чернышева в спектаклях.