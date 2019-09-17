Навка заявила о возвращении мужа Завортнюк к работе 

Фигурист, муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев примет участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила», которое будет показано в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Instagram заявила фигуристка Татьяна Навка.
Ранее СМИ сообщили, что у звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк рак мозга. 13 сентября появилась информация, что состояние актрисы резко ухудшилось. По данным издания Super, муж актрисы Петр Чернышев покинул проект «Руслан и Людмила», чтобы быть с ней.
Татьяна Навка в своем аккаунте в соцсети напомнила поклонникам, что «с 31 октября по 4 ноября волшебная сказка на льду едет в Санкт-Петербург в СК „Юбилейный“.
В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили, примет ли участие в шоу Петр Чернышев, играющий одну из главных ролей.
»И Петр конечно же едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», — написала Татьяна Навка (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она также поинтересовалась у комментаторов, кем же могли заменить Чернышева в спектаклях.
Ранее директор Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено говорить о здоровье актрисы. В свою очередь телеведущий Дмитрий Шепелев в программе «Пусть говорят» призвал родственников Заворотнюк сделать официальное заявление о ее состоянии, чтобы пресечь «сплетни, которые множатся».