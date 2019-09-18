Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фото с "Золушкой" в инстаграме.
На снимке спортсмен запечатлен с исполняющей эту роль российской фигуристкой Юлией Липницкой. В 2014 году 21-летняя россиянка стала обладательницей холота Олимпиады в Сочи.
Теперь девушка будет играть главную роль в шоу Плющенко на льду.
"Какую Золушку поймал, даже жена довольна", — подписал публикацию спортсмен.
В качестве феи в шоу Плющенко будет выступать другая олимпийская чемпионка 2014 года — Аделина Сотникова.
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