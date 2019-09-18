Плющенко: какую Золушку поймал, даже жена довольна

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фото с "Золушкой" в инстаграме.

На снимке спортсмен запечатлен с исполняющей эту роль российской фигуристкой Юлией Липницкой. В 2014 году 21-летняя россиянка стала обладательницей холота Олимпиады в Сочи.

Теперь девушка будет играть главную роль в шоу Плющенко на льду.

"Какую Золушку поймал, даже жена довольна", — подписал публикацию спортсмен.