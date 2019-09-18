Сезон провален: группа Тутберидзе не досчитается медалей

Российская фигуристка Алена Канышева пропустит этап Гран-при среди юниоров в Италии. Вместо нее выступит Анна Фролова. Ранее 14-летняя ученица Этери Тутберидзе из-за травмы не смогла принять участие в латвийском этапе серии Гран-при.

Для российской фигуристки Алены Канышевой начало сезона завершено. 14-летняя спортсменка не сможет выступить на очередном этапе юниорского Гран-при. На этот раз в Италии. Причина, по которой Канышева пропустит соревнования, ни она, ни ее тренерский штаб, ни Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не разглашает, однако очевидно, что проблема заключается в состоянии здоровья фигуристки.

В начале сентября Алена должна была выступить на этапе Гран-при в Риге, однако за день до турнира она выбыла из заявки по причине травмы. Какой именно — неизвестно. Но учитывая, что на восстановление ей потребуется как минимум месяц, то, вероятно, повреждение оказалось серьезным.

На Гран-при в Ригу вместо Канышевой отправилась другая ученица из группы Этери Тутберидзе — Майя Хромых. Однако свое выступление российская фигуристка провалила, заняв только четвертое итоговое место. В своей произвольной программе Хромых не докрутила тройной риттбергер, а также упала с тройного лутца. В связи с тем, что на Гран-при юниоров во Франции она стала третьей, шансов на попадание в финал у россиянки формально не осталось.

На турнире в итальянском Энье вместо Канышевой выступит воспитанница Светланы Пановой Анна Фролова из «Снежных барсов». Для 14-летней россиянки этот сезон станет дебютным на международном уровне. При этом перед отлетом в Италию она отправится в Загреб. Больших побед в своей карьере Фролова еще не одерживала. До сих пор ее лучшим результатом остаются 232,48 балла, набранные на Первенстве Москвы среди группы младшего возраста в 2018 году. Если же говорить о более серьезном уровне, то стоит отметить ее выступление на четвертом этапе Кубка России в том же сезоне, где она заняла второе место.

К этому сезону ее тренерский штаб решил не менять прошлогоднюю программу. Связано это прежде всего с желанием «отточить» уже выученный материал. Так, в короткой программе Фролова прыгает тройной риттбергер, двойной аксель с каскадом тройной лутц + тройной тулуп, а в произвольной — каскада тройной лутц+ тройной тулуп, тройной флип + двойной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, два двойных акселя и тройные флип с риттбергером. Однако стабильностью фигуристка особо не отличается.

Что касается Канышевой, то на нее были возложены особые ожидания.

Особенно в тот период, когда конкуренции с Анной Щербаковой , Аленой Косторной и Александрой Трусовой уже нет — гениальное трио уже во всю катается на взрослом уровне.

В «Хрустальном» школы «Самбо-70» она уже ранее занималась, но в 2015 году ушла во все те же «Снежные барсы», правда, по окончании прошлого сезона решила вернуться к Этери Тутберидзе. При этом как говорила 14-летняя фигуристка, наблюдая за тем, как Щербакова с Трусовой исполняют четверные прыжки раз за разом, а Косторная пытается делать тройные аксели, рассчитывать на что-то, владея только тройными прыжками, в «Хрустальном» нельзя.

«Я начинала работать над четверным сальховом еще у прошлого тренера, а тулуп у меня всегда был неплохим прыжком. Когда я пришла к Этери Георгиевне, меня попросили показать аксель, тулуп и сальхов, и мы решили в итоге начать с тулупа, потому что он больше всего был похож на четверной.

В этой группе конкуренция выше. Смотришь на остальных ребят и думаешь: «Почему я не могу сделать так же?»

К этому сезону фигуристка уже выучила четверной тулуп, однако на предсезонных контрольных прокатах в Новогорске продемонстрировать его не смогла, сделав прыжок только в три оборота. Отмечалось, что это было тренерским решением: у спортсменки уже имелось небольшое повреждение ранее. Сама Канышева по возвращении к Тутберидзе утверждала, что рассчитывает отправиться на Олимпиаду — 2022 в Пекин, однако травмы, похоже, могут встать на пути к ней.