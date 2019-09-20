Трусова выиграла короткую программу на мемориале Непелы 

Российская фигуристка Александра Трусова занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы, турнире категории "Б", проходящем в столице Словакии Братиславе.
Ученица Этери Тутберидзе на 12,22 баллов оперпежает занимающую второе место кореянку Ханул Ким. Это первый взрослый международный турнир Трусовой в карьере.
Другие россиянки — Станислава Константинова и Мария Сотскова — после короткой программы располагаются на пятом и десятом местах.
Российская фигуристка Александра Трусова занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы, турнире категории "Б", проходящем в столице Словакии Братиславе.
Ученица Этери Тутберидзе на 12,22 баллов оперпежает занимающую второе место кореянку Ханул Ким. Это первый взрослый международный турнир Трусовой в карьере.
Другие россиянки — Станислава Константинова и Мария Сотскова — после короткой программы располагаются на пятом и десятом местах.
Мемориал Ондрея Непелы. Братислава. Женщины. Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) — 74,91 2. Ханул Ким (Южная Корея) — 62,59 3. Лара Гутманн (Италия) — 62,41 4. Каори Сакамото (Япония) — 59,97 5. Станислава Константинова (Россия) — 58,19 6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 56,40 7. Мако Ямашита (Япония) — 55,99 8. Иветт Тот (Венгрия) — 50,23 9. Карли Робертсон (Великобритания) — 50,03 10. Мария Сотскова (Россия) — 48,93 11. Роберта Родегейро (Италия) — 48,12