Трусова выиграла короткую программу на мемориале Непелы

Российская фигуристка Александра Трусова занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы, турнире категории "Б", проходящем в столице Словакии Братиславе.

Ученица Этери Тутберидзе на 12,22 баллов оперпежает занимающую второе место кореянку Ханул Ким. Это первый взрослый международный турнир Трусовой в карьере.

Российская фигуристка Александра Трусова занимает первое место после короткой программы на Мемориале Ондрея Непелы, турнире категории "Б", проходящем в столице Словакии Братиславе.

Ученица Этери Тутберидзе на 12,22 баллов оперпежает занимающую второе место кореянку Ханул Ким. Это первый взрослый международный турнир Трусовой в карьере.

Другие россиянки — Станислава Константинова и Мария Сотскова — после короткой программы располагаются на пятом и десятом местах.