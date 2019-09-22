Тарасова восхитилась Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась работой Этери Тутберидзе и ее тренерского штаба. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".
Александра Трусова, тренирующаяся у Тутберидзе, стала победительницей на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) "Ондрей Непела Трофи" в Словакии, попутно установив два мировых рекорда.
"У великой Тутберидзе и ее тренерского штаба нет никаких преград на пути к достижению успеха, весь мир фигурного катания можно поздравить с грандиозным успехом, который навека останется русским" — сказала Тарасова.
Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о российской фигуристке Александре Трусовой.