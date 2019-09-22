Трусова: «Наконец-то получились три четверных. Я очень рада»

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги своего выступления на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Трусова установила два мировых рекорда. Фигуристка выиграла произвольную программу с результатом 163,78 балла. Еще один рекорд установила по сумме двух программ, набрав 238,69 балла. Предыдущие лучшие достижения принадлежали олимпийской чемпионке 2018 года россиянке Алине Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 балла по сумме).

«У меня наконец-то получились три четверных на международном уровне. Я очень рада. Весь прошлый год я старалась прыгать, у меня не получалось. В этом году получилось. Расстроилась, что опять не получился лутц-риттбергер так, как я хотела. Буду работать. Надеюсь, что у меня все получится.

На тренировочной арене была маленькая площадка по сравнению с той, на которой мы выступали. На тренировках у меня не получились [четверные прыжки], потому что я каждый раз врезалась в бортики. Но потом я на разминке все сделала, и на прокате все получилось.