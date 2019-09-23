Тарасова оценила победу Трусовой в Братиславе

Тарасова назвала исторической победу Трусовой в Братиславе

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление 15-летней спортсменки Александры Трусовой , которая на дебютном для себя турнире во взрослом катании обновила несколько мировых рекордов.

«Насыщенные у нас получились выходные. Сразу несколько соревнований в разных странах. И везде наши мальчики и девочки выступили достойно. Но главная победа, историческая, случилась в Братиславе. Саша Трусова — браво! Поздравляю тебя и весь тренерский штаб», — написала Тарасова в Instagram.

В своём первом выступлении на взрослом уровне Александра Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей три четвертных прыжка, обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух выступлений.

Ранее фигуристка Трусова высказалась о своём выступлении на турнире в Словакии.