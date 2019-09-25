Посадившего ребенка за руль Плющенко «распекли» в Сети

Пользователи Instagram обрушились с критикой на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко после того, как спортсмен выложил в Сеть видео, на котором, сидя за рулём, держит на коленях 6-летнего сына, позволяя ему управлять автомобилем.

Публикация появилась в соцсети 25 сентября. Автор ролика — продюсер Яна Рудковская , которая интересуется, куда отправились папа с сыном. Мальчик отвечает, что за грибами. Ребёнок также отметил, что планирует найти в лесу подосиновики и подберёзовики.

«Грибники-охотники», — гласит подпись к посту (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Подписчики спортсмена набросились на него с критикой, уличив в нарушении сразу нескольких правил дорожного движения.

«Нельзя за руль сажать ребенка», — подчеркнула пользовательница под ником nata_frolova09.

«Почему ребенок не автокресле? Нарушение!» — констатировала elenavalley.

«Ну все!Вот ГАИшники обрадуются, материальную помощь попросят у наших Звезд!» — заявила svetlanasova1975, намекая, что кто-нибудь из доброжелателей обязательно отправит запись автоинспекторам.

Ранее пользователи Instagram обвинили Евгения Плющенко в хвастовстве из-за фото с дорогими автомобилями и поинтересовались, откуда у него столько денег. Поводом для возмущения стали снимки спортсмена, на которых он запечатлён рядом с Porsche Panamera и Porsche Cayenne. В подписи к посту фигурист просит пользователей угадать, какую модель он выберет для очередной поездки. После волны негатива свой адрес Плющенко пояснил, что является амбассадором Porsche и всё, что имеет, заработал «своим здоровьем и своим трудом».