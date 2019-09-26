«Очень худые и юные»: Мишин о фигуристках будущего

«Очень худые и юные»: Мишин описал образ фигуристок будущего

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин объяснил, почему не стоит запрещать спортсменкам исполнять четверные прыжки, и дал прогноз об эволюции женского фигурного катания.

"Очень худые и юные девушки будут олицетворять женское фигурное катание, начиная с сегодняшнего дня и навсегда. Возраст — не единственная причина. Размер тела — вот, что на самом деле важно. У худых девушек наименьшая инертность вокруг вертикальной оси тела, поэтому именно они развивают наибольшую скорость вращения… Можно запретить тройной аксель и четверные прыжки, но это возмутительно", — приводит его слова NBC.

На прошлой неделе 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женских соревнований исполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе. Это достижение двукратной чемпионке мира среди юниоров покорилось на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Трусова исполнила в произвольной программе лутц в четыре оборота, а также два четверных тулупа, один из них в каскаде с тройным тулупом. Все прыжки получили от судей положительные оценки.