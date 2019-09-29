Фигурист Траньков назвал Смолова бездарностью

Болельщик сине-бело-голубых эмоционально отреагировал на слова форварда в перерыве матча "Локомотив" — "Зенит" и вспомнил незабитый пенальти в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира.

"Смолов заговорил… Хвала Хорватия. GQ "спортсмен столетия" вручат? Бездарность есть бездарность", — написал Траньков в соцсети.

Ранее сообщалось, что Смолов прокомментировал свои слова о судействе, сказанные во флеш-интервью в перерыве матча против петербургского "Зенита".