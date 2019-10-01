Фигурист Энберт приостановил карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командном турнире и бронзовый призер чемпионата мира в парном фигурном катании Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, временно приостановил карьеру по рекомендации врачей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
"В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при", — говорится в сообщении.