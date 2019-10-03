Гуменник занял второе место на юниорском Гран-при

Гуменник занял второе место в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник стал вторым по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при, который проходит в итальянской Энье.

17-летний россиянин получил 80,99 балла. Лидирует итальянец Даниэль Грассль (82,77), третий — украинец Иван Шмуратко (75,26).

В прошлом сезоне Гуменник выиграл оба этапа юниорского Гран-при, в которых принимал участие, а также квалифицировался в финал серии, где стал вторым. Фигурист занял второе место на первенстве России — 2019 среди юниоров.

В пятницу короткую программу представят девушки, танцевальные дуэты покажут произвольный танец. Этап юниорского Гран-при завершится в субботу.