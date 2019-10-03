Сотникова отдала два миллиона интернет-колдунье

По данным «112», фигуристка нашла «колдунью Ольгу» в Instagram и рассказала ей о проблемах в личной жизни. «Колдунья» заявила, что может помочь спортсменке дистанционно.

Telegram-канал утверждает, что за девять дней сеансов 23-летняя фигуристка перевела Ольге два миллиона рублей. После этого «колдунья» перестала выходить на связь.

Полиция начала искать предполагаемую мошенницу.

РИА Новости сообщает со ссылкой на столичное управление МВД о 23-летней москвичке, заплатившей два миллиона за «оккультные услуги». Имя девушки в полиции не уточнили.

По данным МВД, девушка нашла объявление интернет-гадалки и написала смс по указанному в нём номеру. Ей ответила некая Ольга. С 21 по 30 сентября она «помогала» москвичке, получала деньги, а потом исчезла.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).