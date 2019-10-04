Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей турнира Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Третий результат продемонстрировала Лим Ын Су из Южной Кореи.
Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай Женщины. Итоговое положение 1. Евгения Медведева (Россия) — 191,78. 2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 186,09. 3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,64. 4. И Кристи Лен (Гонконг) — 153,20. 5. Чэнь Хун И (Китай) — 146,65. 6. Роберта Родегейро (Италия) — 127,85.
Сегодня, 4 октября, произвольные программы также представят спортивные пары. Турнир в Шанхае завершится завтра.