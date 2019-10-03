Сотникову кинули на 2 млн Она пыталась спасти сестру

Аделину Сотникову кинули на 2 млн Она пыталась спасти неизлечимо больную сестру

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 от отчаяния пошла к гадалке. А та сбежала с деньгами.

Два миллиона гадалке?

Олимпийские чемпионы — такие же простые люди, как и все мы. Да, они быстрее всех бегают, выше всех прыгают, лучше всех играют в хоккей или катаются на коньках. Но в остальном — это просто люди со своими желаниями и страстями, порой затмевающими разум.

Это в очередной раз подтвердила неожиданная история олимпийской чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделины Сотниковой . Ей всего 23 года, однако вот уже три сезона как она завершила спортивную карьеру и сейчас катается только на ледовых шоу и тренировках.

Неожиданно общественность удивила новость о том, что Аделина отправила некой гадалке крупную сумму. Якобы на решение личных проблем Сотникова потратила 2 млн рублей, после чего «колдунья» перестала выходить на связь, и чемпионке пришлось обратиться в полицию. Конечно, эта новость вызвала неоднозначную реакцию общественности. Кто-то смеялся над невежеством спортсменки, кто-то сочувствовал ошибке, кто-то просто недоумевал. Однако одна подробность, появившаяся позже, сильно изменила мнение многих людей.

Не болезнь, а порча

Неожиданно выяснилось, что Аделина обратилась к гадалке не за решением личных проблем, а за помощью для родной сестры Марии, которая с самого рождения страдает от неизлечимого недуга. Сестра фигуристки больна очень редким заболеванием — синдромом Тричера-Коллинза или челюстно-лицевым дизостозом. Эта болезнь характеризуется черепно-лицевой деформацией. Помимо изменения формы и черт лица оно может приводить к глухоте, затруднению дыхания.

Аделина Сотникова в своих интервью не раз признавалась, что всегда хотела добиться успехов в фигурном катании в том числе и для того, чтобы больше зарабатывать и тратить на лечение сестры. Впрочем, добиться полного излечения практически невозможно. Даже при лёгких степенях заболевания, пациентам, как правило, требуются сложные хирургические операции.

Есть информация, что гадалка, к которой пришла Сотникова, рассказала спортсменке, что на её сестру наложена порча, и пообещала эту порчу снять. Сообщается, что женщина провела девять сеансов исцеления, за которые олимпийская чемпионка в сумме заплатила 2 млн рублей.

Конечно, тот факт, что Аделина всё-таки пришла к гадалке, а не ко врачам трудно объяснить. Но важно понимать, что от отчаяния человек порой способен совершать необдуманные поступки. И, возможно, Сотникова просто отчаялась, поверила в чудо и нетрадиционные методы.

Но очевидно, ошиблась.

Полиция уже занимается поиском сбежавшей гадалки. А Аделина и её семья — поиском новых методов лечения страдающей от неизлечимого недуга сестры.