Навка рассказала о конфликте с Рудковской 

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что продюсер Яна Рудковская не хотела, чтобы их новогодние ледовые шоу стартовали одновременно. Об этом она рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», выпуск опубликован в «Одноклассниках».
Довлатова спросила, действительно ли Рудковской пришлось сдвинуть даты своего шоу из-за ледовой сказки Навки, чтобы они не выпали на один и тот же день.
«Это здоровая конкуренция или проверка на дружбу?» — поинтересовалась ведущая.
«В этом году мы совпали в один день. У меня тоже работает целая команда, высчитывают день, когда лучше стартовать, 28 декабря уже суббота, где-то проблемы с катком, с арендой. Это ни в коем случае не то, что я специально посмотрела [чтобы назначить на тот же день — прим.ред.]. В этот день еще много мероприятий проходит», — объяснила Навка.
По ее словам, они обсудили ситуацию с Рудковской. Продюсеру не хотелось ставить в неловкое положение общих друзей.
«Она говорит: «Тань, ты понимаешь, у нас есть общие друзья, которых мы поставим в неудобное положение». Но я сразу говорю всем своим друзьям, если кто-то выберет другое шоу и придет ко мне на следующий день, я ни в коем случае не обижусь», — заверила Навка.
Фигуристка объяснила, что для нее гораздо важнее — вовремя стартовать и прийти к новогодним каникулам с готовым, «прокатанным» спектаклем.
Довлатова поинтересовалась, хороший ли товарищ Рудковская.
«Яна продюсер в первую очередь. Это ее бизнес, это ее работа. Я точно так же продюсер, помимо того, что я там фигуристка и режиссер. У нас нормальные, здоровые отношения», — заключила фигуристка.