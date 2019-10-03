Навка рассказала о конфликте с Рудковской

Довлатова спросила, действительно ли Рудковской пришлось сдвинуть даты своего шоу из-за ледовой сказки Навки, чтобы они не выпали на один и тот же день.

«Это здоровая конкуренция или проверка на дружбу?» — поинтересовалась ведущая.

«В этом году мы совпали в один день. У меня тоже работает целая команда, высчитывают день, когда лучше стартовать, 28 декабря уже суббота, где-то проблемы с катком, с арендой. Это ни в коем случае не то, что я специально посмотрела [чтобы назначить на тот же день — прим.ред.]. В этот день еще много мероприятий проходит», — объяснила Навка.

По ее словам, они обсудили ситуацию с Рудковской. Продюсеру не хотелось ставить в неловкое положение общих друзей.

«Она говорит: «Тань, ты понимаешь, у нас есть общие друзья, которых мы поставим в неудобное положение». Но я сразу говорю всем своим друзьям, если кто-то выберет другое шоу и придет ко мне на следующий день, я ни в коем случае не обижусь», — заверила Навка.

Фигуристка объяснила, что для нее гораздо важнее — вовремя стартовать и прийти к новогодним каникулам с готовым, «прокатанным» спектаклем.

Довлатова поинтересовалась, хороший ли товарищ Рудковская.