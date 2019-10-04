Отец Сотниковой прокомментировал скандал с гадалкой

Вчера СМИ сообщили, что фигуристка нашла в инстаграме гадалку, сообщила ей о личных проблемах и необходимости их решить, та согласилась, девять дней проводила дистанционные сеансы, потребовала за это два миллиона рублей, получила их и перестала выходить на связь.

По некоторым данным, Сотникова хотела, чтобы гадалка вылечила ее младшую сестру Марию от синдрома Тричера Коллинза — генной болезни, которая характеризуется черепно-лицевой деформацией.

«Я так думаю, это какой-то левак полнейший», — заявил Дмитрий Сотников.

Также он высказал мнение, что это, «может быть, какая-то утка», рассказал, что не разговаривал с дочерью в последнее время и про обращение к гадалке она ему ничего не говорила.

Отец фигуристки заявил, что пока не понимает, «откуда» эта информация появилась и кому это было нужно, допустив, что недоброжелателям спортсменки, «которые в инстаграм залазят и фигню всякую делают».