Отец Сотниковой прокомментировал скандал с гадалкой 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
1 0
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 3
Байер Байер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Боруссия М Боруссия М
Майнц
Майнц
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
14:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
16:30
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
17:00
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
19:30
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

Отец Сотниковой прокомментировал скандал с гадалкой 

Рамблер 4 часа назад
Отец Сотниковой прокомментировал скандал с гадалкой
Фото: ТАСС
Обман Аделины Сотниковой гадалкой — какая-то утка и левак полнейший, считает ее отец Дмитрий. Об этом он сам рассказал «360».
Вчера СМИ сообщили, что фигуристка нашла в инстаграме гадалку, сообщила ей о личных проблемах и необходимости их решить, та согласилась, девять дней проводила дистанционные сеансы, потребовала за это два миллиона рублей, получила их и перестала выходить на связь.
По некоторым данным, Сотникова хотела, чтобы гадалка вылечила ее младшую сестру Марию от синдрома Тричера Коллинза — генной болезни, которая характеризуется черепно-лицевой деформацией.
«Я так думаю, это какой-то левак полнейший», — заявил Дмитрий Сотников.
Также он высказал мнение, что это, «может быть, какая-то утка», рассказал, что не разговаривал с дочерью в последнее время и про обращение к гадалке она ему ничего не говорила.
Отец фигуристки заявил, что пока не понимает, «откуда» эта информация появилась и кому это было нужно, допустив, что недоброжелателям спортсменки, «которые в инстаграм залазят и фигню всякую делают».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Фигурное катание , Аделина Сотникова , Дмитрий Сотников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченский боец уступил титул на глазах Кадырова
Чеченский боец уступил титул на глазах Кадырова
Ефимова задумалась о завершении карьеры
Ефимова задумалась о завершении карьеры
Глава ВФЛА ответил мужу Ласицкене по поводу подарка его жене
Глава ВФЛА ответил мужу Ласицкене по поводу подарка его жене2
Раджабов выиграл КМ по шахматам
Раджабов выиграл КМ по шахматам
Муж Ласицкене высмеял подарок от ВФЛА за победу на ЧМ
Муж Ласицкене высмеял подарок от ВФЛА за победу на ЧМ4
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение