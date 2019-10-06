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Ученица Тутберидзе против американки: интриги финала Гран-при 

Газета.Ru 10 часов назад
Ученица Тутберидзе против американки: интриги финала
Фото: Газета.Ru
Российские фигуристы забрали большую часть мест в финале Гран-при среди юниоров. Ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой предстоит соперничество за золото с феноменальной американкой Алисой Лью, а от отечественных пар впервые за много лет будут ждать наивысших результатов. «Газета.Ru» — о главных интригах предстоящего турнира.
Определились все фигуристы, которые смогли пробиться в финал юниорского Гран-при. По итогам пяти этапов, которые отечественные спортсмены провели как никогда ударно, стало известно, что 15 из 24 возможных участников будут представлять Россию в главном турнире серии. Кроме того, именно благодаря количеству российских юниоров ажиотаж вокруг финала стал куда выше — все главные интриги соревнований будут связаны именно с ними.
В первую очередь это, безусловно, относится к талантливой ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой. После перехода Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной на взрослый уровень юниоры России, в частности — девушки-одиночницы, серьезно утратили позиции на мировой арене. О Валиевой же заговорили после того, как Тутберидзе по окончании прошлого сезона назвала ее программу «Девочка на шаре» своей любимой.
13-летняя Валиева успела выступить на двух этапах серии Гран-при и оба раза одержала уверенные победы. На турнире во Франции она перешагнула планку в более чем 200 баллов по сумме двух программ, а на следующем этапе, прошедшем уже в России, набрала 221,95 балла — это ее лучший результат в карьере и один из самых высоких среди девушек-юниоров за всю историю.
Больше получала от судей только Трусова, которая уже наводит страх на всех взрослых одиночниц.
Одна из сильнейших сторон Валиевой — владение четверными прыжками, без которых группу Тутберидзе уже представить трудно. Сейчас россиянка способна прыгать по два четверных тулупа, успех при исполнении которых может принести спортсменке как минимум 20,6 балла. Планы у Камилы амбициозные — на «удочке» она тренирует тройной аксель, еще один элемент ультра-си, однако в ближайшее время включать его в свой отлаженный контент не собирается.
И в финале все ждут битвы подопечной Тутберидзе с американской фигуристкой Алисой Лью. В этом сезоне Лью уже успела выиграть свой этап Гран-при и, более того, стала первой девушкой в истории, которая исполнила четверной лутц и тройной аксель в одной программе. Несмотря на падение, в общей сложности это принесло ей 208,10 балла — пока лучший результат в карьере. Суть соперничества с Валиевой довольно проста — одна делает по два четверных тулупа, а вторая миксует квады с трикселями, причем аксель в три оборота включает в каскад.
Пока 14-летняя американка все же уступает Валиевой по качеству и чистоте исполнения сложных элементов и допускает падения, но, если в финале она откатает чисто и сохранит все каскады, то у россиянки не будет права даже на малейшую ошибку. Иначе говоря, конкуренция между этими двумя спортсменками, как говорила Валиева, поможет выяснить, чей прыжковый набор все же лучше.
Кроме Валиевой Россию в Италии представят еще трое девушек: Ксения Синицына, Дарья Усачева и Виктория Васильева.
Помимо прочего, нельзя не отметить и успех российских спортивных и танцевальных пар. Так, дуэт Дмитрия Рылова и Аполлинарии Панфиловой выходит в финал Гран-при третий год подряд. Ранее у молодых людей было и серебро, и бронза главного турнира серии, и хочется верить, что в этом сезоне прибавится и золото. В уверенном стиле Рылов и Панфилова выиграли два этапа Гран-при.
А компанию в Турине им составят четыре другие талантливые отечественные пары — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Алина Пепелева и Роман Плешков.
Что касается танцев, то здесь наибольшее внимание получит звездный во всех смыслах дуэт. Речь идет о дочери Тутберидзе Диане Дэвис и сыне актера Бориса Смолкина Глебе. Этот сезон для молодых танцоров пока выдается лучшим в карьере: если раньше попадание в пятерку было за счастье, то сейчас они уже конкурируют с лидерами. Что примечательно, произошло это после того, как спортсмены уехали тренироваться в Соединенные Штаты к Игорю Шпильбанду.
Правда, не отменяет это и того, что Смолкин с Дэвис пробились в финал с последнего шестого места.
Главными претендентами на золото все же будут Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов. Они имеют в своем активе по две победы на этапах Гран-при, что вывело их в финал. К слову, главными конкурентами россиян будет американская пара Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник. Танцевальная классика, которая случается каждый год.
Опасения вызывают потенциальные прокаты в финале от российских одиночников. Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, несмотря на владение всеми четверными прыжками, в этом сезоне не показывает ту стабильность, которую от него ждут, допуская падения. В том числе и из-за этого ему удалось выиграть лишь один этап. В Турине он обещает показать четверные флип и тулуп, чтобы усложнить свою программу.
Фаворитом среди россиян сейчас выглядит Андрей Мозалев, воспитанник Кирилла Давыденко. Он отобрался в финал с первого места и стал единственным, кому удалось выиграть два этапа Гран-при. В целом же юноше есть куда стремиться, поскольку из четырех квадов, которые он показал, чистыми получились только два.
Третьим отечественным участником будет Петр Гуменник. Он имеет в своем активе первое и второе места в сезоне. Были у него неплохие попытки исполнения четверных сальхова и тулупа, которые успехом не увенчались. Проще говоря, ни один из российских одиночников не подходит к финалу с идеальной программой, что может стать существенной проблемой.
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Фигурное катание , Статьи , Александра Трусова , Андрей Филатов , Илья Миронов , Дмитрий Рылов , Елизавета Худайбердиева , Анна Щербакова , Виктория Васильева , Петр Гуменник , Борис Смолкин , Игорь Шпильбанд , Юлия Артемьева , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
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