Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева в Финляндии

11 октября в финском Эспоо стартует предсезонный турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу. «Газета.Ru» представляет главных звезд предстоящих соревнований.

Елизавета Туктамышева (Россия)

Одним из главных действующих лиц форума станет российская одиночница Елизавета Туктамышева, которая уже вкатилась в сезон и считается полноправным претендентом на победу в соревнованиях.

Начала атлетка новый этап карьеры с участия в турнире серии Challenger — Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Там Елизавета с крайне убедительными 214,38 баллами уступила лишь блеснувшей четверным лутцем Анне Щербаковой . Туктамышева тогда включила в произвольную программу два тройных акселя, но на одном из них ошиблась.

Успешно для подопечной Алексея Мишина сложился и первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Новые платье и короткая программа, поставленная Ше-Линн Бурн под песню Drumming Song, два тройных акселя в произвольной и итоговые 229,12 балла, которые привели Туктамышеву к победе на форуме в Северной столице.

Нельзя не сказать и о неопределенности спортсменки с композицией к короткой программе. В этом сезоне Елизавета каталась и под Oblivion Астора Пьяццоллы и под все ту же Drumming Song в городе на Неве. Элементы при этом оставались прежними.

«Освоение новой короткой программы, которую сделала Ше-Линн Брун для Лизы, шло очень сложно. Из-за ритмической структуры музыкального сопровождения, которое определяло высокий ритм исполнения… Так, на первых этапах мы столкнулись со сложностями в реализации, поэтому было принято решение освоить эту программу на фоне музыкального сопровождения другого характера. Специалисты высоко оценили прокат этой программы под музыку Oblivion. Сейчас ее уровень овладения всей шаговой, достаточно дробной структурой позволил ей перейти к оригинальной музыке, чего мы и будем придерживаться», — приводил слова Мишина «Неваспорт».

Определиться необходимо будет уже к турниру в Эспоо. Ведь финское первенство станет последним этапом подготовки Елизаветы к первому по-настоящему серьезному турниру сезона Гран-при — Skate America.

Алена Косторная (Россия)

Не меньшее внимание приковано и к воспитаннице Этери Тутберидзе

Для победительницы юниорского финала Гран-при — 2018/19 и вице-чемпионки мира среди юниоров это первый официальный турнир на взрослом уровне. На ее стороне молодость, шикарные навыки скольжения и желание сразу же проявить себя в новой возрастной категории — чем не повод составить конкуренцию более опытной Туктамышевой?

Судить о форме и программе Алены Косторной в этом сезоне можно было по выступлениям на открытых прокатах сборной России , где в короткой программе россиянка предстала в образе Беллы из «Сумерек» и исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

«Почему поменяла короткую программу? Так ничего не меняли. Просто через пару дней после объявления музыки решили, что лучше оставим старую», — признавалась атлетка после выхода на лед.

Что же касается произвольной программы, то в ней Алена попытается проявить себя под музыку композитора Dario Marianelli — No One Ever Called Me That.

Шома Уно (Япония)

Двукратный вице-чемпион мира является, безусловно, главным фаворитом среди одиночников. И это даже несмотря на то, что серебряный призер Олимпиады подходит к турниру в Финляндии не в лучшей форме.

На днях представитель Страны восходящего солнца под руководством Стефана Ламбьеля выступал на домашнем коммерческом турнире Japan Open и стал вторым в составе своей сборной. Фигурист ограничился всего лишь двумя четверными прыжками в произвольной программе, а сумма баллов (169,09) оказалась аж на три десятка меньше личного рекорда спортсмена.

Что интересно, летом Уно тренировался у Тутберидзе, но в итоге решил отказаться от сотрудничества с прославленным специалистом. Японские СМИ разузнали о причине, которая привела к разрыву потенциально успешного союза: по информации журналиста издания The Japan Times Джека Галлахера, фигурист якобы остался не в восторге от того, что обязательным условием нахождения в команде является сотрудничество с хореографом Даниилом Глейхенгаузом

Как итог, Шому может ожидать встреча с бывшей наставницей, которая, если позволит график, приедет поддержать свою подопечную Алену Косторную.

Стоит отметить, что Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.

Заявка России на этот турнир выглядит следующим образом.