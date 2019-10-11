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Ягудин хочет попробовать себя на радио 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Ягудин хочет попробовать себя на радио
Фото: news.ru
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что после окончания спортивной карьеры он задумался, что же ему делать дальше.
В какой-то момент возник вопрос: «Что делать дальше»? Но фигуристам с карьерой повезло, у нас есть шоу и показательные выступления. Однако в настоящий момент хочу попробовать себя на радио, например, — сказал Ягудин на панельной дискуссии в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Ранее четырёхкратный чемпион мира Ягудин раскритиковал российских фигуристов-одиночников, писал News.ru.
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Фигурное катание , Алексей Ягудин
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