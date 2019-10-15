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Туктамышева: «Думаю, для меня реально сделать четверной тулуп» 

SPORT24.ru + ещё 6 15 часов назад
«Для меня реально сделать четверной тулуп»
Фото: @liza_tuktik
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заявила, что будет стремиться выучить четверной тулуп.
На прошлой неделе 22-летняя российская фигуристка заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019, уступив соотечественнице Алене Косторной.
«Если человек на это способен, то надо это показывать. Все равно круто, когда девушки прыгают четверные. Это очень завораживает. Думаю, для меня реально сделать четверной тулуп. В моих мыслях все-таки возможно соперничать», — приводит слова Туктамышевой «Первый канал».
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева
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