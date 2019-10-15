Новый феномен: Косторная победит Трусову и Загитову

Новый феномен: почему Косторная победит Трусову и Загитову

Главная сенсация сезона

Алена Косторная свела с ума мир фигурного катания. Без какого-либо предупреждения девушка выучила по ходу сезона тройной аксель, который до нее исполняли только девять фигуристок в истории, и успешно показала его на своем первом взрослом турнире в карьере — причем как сольно, так и в каскаде с двойным тулупом.

В сумме за две программы на Finlandia Trophy фигуристка получила 234,84 балла — просто космос, учитывая, что после введения новой системы оценок больше набирали только мировой рекордсмен Александра Трусова, которая исполняет в произвольной программе четыре четверных прыжка (238,69), и олимпийская чемпионка Алина Загитова (238,43 и 237,50 балла).

Выходит, что Трусовой и Загитовой достаточно допустить всего одну ошибку, чтобы Косторная перегнала их по баллам. Хотя вполне возможно, что по ходу сезона Алена сама усилит свой технический арсенал, и осечки соперниц ей больше не понадобятся.

Так фигуристка, которую считали самым слабым звеном в звездной компании учениц Этери Тутберидзе, внезапно стала одной из главных фавориток сезона.

Тройной аксель со второй попытки

Теперь даже сложно представить, что всего месяц назад на контрольных прокатах сборной России журналисты вообще не обратили внимания на Алену, когда она вышла в микст-зону после исполнения короткой программы.

Девушка робко стояла в ожидании, пока СМИ заметят ее, в сопровождении пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольги Ермолиной, которая приобняла спортсменку и заявила:

Конечно, тут не было намеренного игнорирования со стороны прессы, однако и в напряженном ожидании Косторной явно никто не находился, — сотрудники СМИ были заняты просмотром проката другой фигуристки, который в этом время транслировался на экране телевизора.

Когда беседа все-таки началась, многие вопросы Алене оставляли желать лучшего — кто-то путал ее короткую программу с произвольной и спрашивал, почему она вышла в образе ангела, а не вампира, кто-то от безысходности интересовался, как много у нее в коллекции игрушек-единорогов.

Косторная стойко игнорировала ошибки и старалась развернуто отвечать на все, — ее профессионализм действительно впечатлял.

Девушка неожиданно вышла из себя только на одном вопросе — том самом, который был, пожалуй, самым животрепещущим в контексте ее перспектив в сезоне-2019/20 и, возможно, всей карьеры.

— Как дела с тройным акселем?

— Я такого не говорила, — неожиданно невпопад ответила фигуристка.

— Может, на следующий сезон?

— Нет, не говорила. Я не буду отвечать на этот вопрос, — отрезала Косторная и отвернулась.

На самом деле в феврале 2019 года — после второго места на первенстве России среди юниоров — девушка отмечала, что хотела начать исполнять триксель уже в том сезоне, но теперь постарается выучить к следующему.

«Мне хотелось в этом сезоне попробовать тройной аксель, но в связи с некоторыми обстоятельствами я то начинала его учить, то откладывала.

Но я очень хочу вставить тройной аксель в свои программы, в следующем сезоне планирую это сделать», — цитировал фигуристку ТАСС.

Но на самом деле абсолютно неважно, что говорила и о чем забыла фигуристка. Главным было то, что она исполняла тройной аксель еще в 2017 году, и его надо было срочно возвращать в преддверии сезона, где в борьбе за главные медали сойдутся обладательницы четверных прыжков Трусова и Щербакова, а также Загитова с дорогостоящим каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.

Любопытно, что после оглушительного триумфа в Финляндии Алена призналась, что решила разучить элемент ультра-си именно по завершении контрольных прокатов сборной, на котором ей был задан неудобный вопрос о трикселе.

«В выходной день после прокатов я решила, что надо что-то менять. Сначала попыталась выучить четверной сальхов, но не получилось — расстроилась.

Но на следующий день я вышла, и Сергей Александрович Розанов предложил попробовать тройной аксель еще раз. Я прыгнула его со второй попытки», — вспоминала спортсменка.

Новый тип фигуристки

Благодаря этому удивительному прогрессу Косторная без всякого преувеличения превратилась в фигуристку без слабых мест.

Она уверенно, с большим запасом по высоте, сложными заходами и выездами делает все тройные прыжки и каскады, получая за каждый элемент больше балла надбавок по шкале GOE (Grade of Execution — оценка качества исполнения). Таким сейчас может похвастать разве что Загитова.

Косторная исполняет дорожку шагов и все вращения на самый высокий, четвертый уровень сложности. Этого в сезоне-2019/20 еще не удавалось добиться никому из россиянок — ни Загитовой, ни Трусовой, ни Щербаковой, ни Туктамышевой, ни Медведевой.

Долгое время конкурируя со своими ровесницами-квадистками и при этом не владея четверными, Косторная выживала за счет прекрасного исполнения всего остального.

Но теперь, когда девушка добавила в свой арсенал тройной аксель, который при качественном исполнении может равняться по стоимости четверному, она стала реальной угрозой абсолютно для всех.

Однако Алена сильна не только техникой — и это выгодно отличает ее от многих других.

Она с юниорского уровня получает заоблачные баллы еще и за компоненты — навык скольжения, оригинальные связки между элементами, подачу образа, цельность программы и интерпретацию музыки.

В этом плане Косторную часто сравнивают с итальянкой Каролиной Костнер , чьи выступления интересно смотреть, даже если она совсем не исполняет прыжков. Ее скольжение и выразительность — это нечто, и Алена ближе всех к этому из современных фигуристок.

В последнее время тяга к прыжкам стала настолько превалировать над красотой и осмысленностью программ, что этим всерьез озаботились в Международном союзе конькобежцев (ИСУ) и начали менять правила, чтобы заставить фигуристов думать о чем-то другом.

Так, руководство ИСУ снизило стоимость четверных и расширило шкалу GOE: раньше ее диапазон равнялся от «-3» до «+3», а теперь — от «-5» до «+5». Таким образом, за технические ошибки спортсмены стали получать более серьезный штраф.

Косторная, которая за годы без элементов ультра-си добилась большого прогресса в оценке за компоненты, отлично вписывается в эту новую политику, представляя собой сплав высокой техники и артистизма.

По сути, Алена — этот как Трусова, которая приобрела высокие навыки скольжения и музыкальности. Или как Загитова, которая усилилась ультра-си. Это новый тип фигуристки, которая не только преодолела старую планку по технике, но и сумела совместить это с Прямо сейчас Косторная воплощает в себе тот баланс, который ищет ИСУ своими изменениями в правилах. Так что вполне возможно, что в этой Игре престолов трон неожиданно захватит не Трусова, как это предрекали многие, а внезапно выучившая тройной аксель Алена.