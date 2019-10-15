Тотьмянину экстренно прооперировали

По данным канала, у фигуристки нашли опухоль в желчном пузыре. Спортсменку экстренно прооперировали методом лапароскопии, желчный пузырь пришлось удалить, утверждает Mash.

Образцы тканей отправили на исследование, чтобы выяснить, была ли опухоль доброкачественной.

Как сообщал «Рамблер», в начале года Тотьмянина попала в больницу с травмой ноги. Фигуристка лечилась в немецкой больнице. За два года до этого она получила перелом правой ноги, ей сделали три операции.