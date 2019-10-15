Стало известно о состоянии Тотьмяниной после операции 

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Тотьмянина успешно прооперирована и чувствует себя хорошо. Об этом Teleprogramma.pro заявила пиар-агент спортсменки Анастасия Драпеко.
По словам Драпеко, операция прошла успешно
«Насколько мне сообщили, у нее все хорошо», — пояснила пиар-агент.
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, спортсменку ранее прооперировали в московском онкоцентре. По информации Telegram-канала Mash, у Тотьмяниной нашли опухоль в желчном пузыре, его пришлось удалить. Образцы тканей отправили на исследование, чтобы выяснить, была ли опухоль доброкачественной.