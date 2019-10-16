Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг

Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года

Российскую фигуристку, обладательницу «бронзы» Универсиады-2019 Александру Кошевую дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В организации заявили, что в пробе, которую 19-летняя спортсменка сдала во время Универсиады этого года в Красноярске, обнаружили запрещенный препарат торасемид, относящийся к классу диуретиков.

Срок отстранения Кошевой отсчитывается с 7 марта 2019 года и завершится в марте 2021-го. Решение о дисквалификации может быть обжаловано в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.

По данным ISU, спортсменка призналась в употреблении вещества. По словам фигуристки, она приняла его, чтобы снять отек ноги, и не знала, что оно является запрещенным.

Кошевая завоевала «бронзу» Универсиады-2019 в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановы.

Как сообщал «Рамблер», ранее другую российскую фигуристку — Анастасию Шакун — на год дисквалифицировали из-за диуретика. Она выступает в танцах на льду в паре с Даниилом Рагимовым.

По данным организации, в допинг-пробе спортсменки от 10 ноября 2018 года обнаружили диуретик фуросемид. Сама фигуристка пояснила, что приняла фуросемид перед турниром из-за отека глаза, забыв, что препарат входит в список запрещенных.