Партнер расстался с пойманной на допинге фигуристкой

Тренер российского фигуриста Дмитрия Бушланова Олег Васильев заявил, что спортсмен расстался со своей партнершей Александрой Кошевой сразу после зимней Универсиады 2019 года.
16 октября Международный союз конькобежцев (ISU) дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсменки был обнаружен торасемид.
"С Кошевой Бушланов расстался буквально на следующий день после Универсиады чисто по спортивным причинам. Работа у той пары не шла, она не прогрессировала, партнер обратился в клуб Татьяны Москвиной", — цитирует Васильева РИА "Новости".
Кошевая и Бушланов стали бронзовыми призерами Универсиады в Красноярске.