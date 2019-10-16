«Нам скрывать нечего»: Ягудин о болезни Тотьмяниной

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию по удалению желчного пузыря, в котором ранее было найдено новообразование, подтвердил в своем инстаграме ее муж Алексей Ягудин

Ранее, как сообщал «Рамблер», врачи обнаружили в желчном пузыре фигуристки новообразование и решили удалить пузырь по этой причине. Операция состоялась на днях в онкологическом центре в Москве и прошла успешно.

«Все верно», — сообщил Ягудин в инстаграме вчера вечером.

Фигурист поблагодарил всех за внимание и поддержку и рассказал, что в настоящее время его «любимая Джульетта» восстанавливается и скоро вернется к друзьям и поклонникам. Кроме того, Ягудин заверил, что ему с Тотьмяниной нечего скрывать, они не хотят распространения слухов и домыслов и поэтому говорят все как есть.