Врачи не нашли злокачественной опухоли у Тотьмяниной

Врачи не нашли злокачественной опухоли у фигуристки Тотьмяниной

Олимпийская чемпионка, перенесшая плановую операцию, Татьяна Тотьмянина идет на поправку. Опухоли в желчном пузыре у спортсменки не обнаружено, говорится в сообщении на сайте онкоцентра имени Блохина.

По данным пресс-службы онкоцентра, операция была плановая, однако «найти для неё паузу в плотном графике было не просто».

«У пациентки был довольно распространённый случай — полипоз желчного пузыря», — приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы, к.м.н. Данила Подлужного.

Он также отметил, что было сделано срочное гистологическое исследование для того, чтобы узнать во время операции есть опухоль или нет.

«Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии — признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено», — подчеркнул он.

В свою очередь Татьяна Тотьмянина отметила, что полностью доверяет врачам и намерена как можно быстрее восстановиться, так как в ближайшие два с половиной месяца у нее запланировано около 40-ка выступлений.

«В первых четырёх я всё-таки участвовать не буду, немного поберегусь, а потом планирую войти в график. К тому же уже очень скоро, 3 ноября, — юбилейный вечер Игоря Крутого, в котором я участвую с оригинальной программой. Хотелось бы выступить в полную силу», — рассказала она.